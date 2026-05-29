ЦОДД оценил дорожную ситуацию в Москве 29 мая в 4 балла

Движение на дорогах Москвы остается рабочим 29 мая. По данным ЦОДД, загруженность магистралей составляет 4 балла. Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в пределах Садового кольца. Вечером ожидаются заторы на радиальных трассах по направлению в область.

На движение могут повлиять работы на Бутырской улице и аварии на выездах из города.