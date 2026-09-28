Посетителя общепита в Москве обокрали на 30 тысяч рублей. Из зала пропал его рюкзак с ноутбуком, зарядкой и другими вещами.

По камерам наблюдения удалось установить подозреваемого. 30-летнего мужчину из Воронежской области задержали недалеко от места кражи, однако техники при нем не оказалось.

Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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