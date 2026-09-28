Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 14:30

Происшествия

Посетителя общепита в Москве обокрали на 30 тысяч рублей

Посетителя общепита в Москве обокрали на 30 тысяч рублей

Несколько вузов Москвы эвакуировали 28 сентября

Пес пострадал после того, как съел приманку с крючком в Подольске

Эвакуация студентов и сотрудников началась в Российском университете медицины

Пострадавшие от атак БПЛА коммерческие объекты освободят от проверок в России

В Митине задержали мужчину, угрожавшего охранникам магазина муляжом гранаты

Куски ветчины с рыболовными крючками разбросали в парке Победы в Подольске

Туристов с застрявшего теплохода "Президент" пересадили на автобус

Круиз по Волге для 160 пассажиров теплохода "Президент" закончился автобусами домой

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 26 сентября

Посетителя общепита в Москве обокрали на 30 тысяч рублей. Из зала пропал его рюкзак с ноутбуком, зарядкой и другими вещами.

По камерам наблюдения удалось установить подозреваемого. 30-летнего мужчину из Воронежской области задержали недалеко от места кражи, однако техники при нем не оказалось.

Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

Туристку в Дагестане силой отправили на зиплайне

Трое инструкторов подтащили ее в страховке к краю, после чего один из мужчин пнул туристку по ноге

Читать
закрыть

Как бороться с нашествием медведей в России?

Росохотрыболовсоюз призвал отменить сбор за добычу бурого медведя

Мера повысит интерес к охоте на хищника и позволит снизить число нападений на людей

Читать
закрыть

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика