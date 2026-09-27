В Музее Гаража особого назначения закрывают летний ретросезон. Главной героиней станет "Волга", которой в этом году исполняется 70 лет.

Гости могут увидеть машины разных годов выпуска – от классических серий до спецтранспорта на их базе.

Какую программу подготовили для посетителей? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.