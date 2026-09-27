27 сентября, 11:45Транспорт
В Музее Гаража особого назначения закрывают летний ретросезон
В Музее Гаража особого назначения закрывают летний ретросезон. Главной героиней станет "Волга", которой в этом году исполняется 70 лет.
Гости могут увидеть машины разных годов выпуска – от классических серий до спецтранспорта на их базе.
Какую программу подготовили для посетителей? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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