27 августа, 11:45Общество
90 тысяч студентов московских колледжей прошли практику в компаниях
Практику в компаниях прошли 90 тысяч студентов столичных колледжей. Учащиеся осваивали оборудование, знакомились с технологическими процессами и участвовали в решении производственных задач.
Сегодня на практику в московских колледжах отводится 70% учебного времени. Студенты также выполняют заказы для города и создают авторскую продукцию. Во время практики они могут получить первую зарплату.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.