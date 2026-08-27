90 тысяч студентов московских колледжей прошли практику в компаниях

Практику в компаниях прошли 90 тысяч студентов столичных колледжей. Учащиеся осваивали оборудование, знакомились с технологическими процессами и участвовали в решении производственных задач.

Сегодня на практику в московских колледжах отводится 70% учебного времени. Студенты также выполняют заказы для города и создают авторскую продукцию. Во время практики они могут получить первую зарплату.

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