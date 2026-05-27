Центробанк планирует убрать Visa и Mastercard с российского рынка

Карты Visa и Mastercard должны полностью уйти с российского рынка, заявили в Центробанке. Регулятор отмечает, что эти платежные системы уже не выполняют свои функции в стране.

С 2022 года платежные системы приостановили работу в России. Позднее отечественные банки продлили действие ранее выпущенных карт, но зарубежные платежи и онлайн-покупки за границей по ним недоступны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.