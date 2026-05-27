В Москве перекрыли ряд улиц из-за мусульманского праздника Курбан-байрам

Ряд улиц в Москве перекрыли из‑за празднования Курбан-байрама. Ограничения действуют в ЦАО, ЗАО и СВАО.

До 11:00 перекрыты улицы Дурова, Щепкина, Мещанская, Гиляровского, Большая Татарская, Минская и несколько съездов с проспекта Генерала Дорохова. Парковка на этих участках запрещена.

Кроме того, изменена работа метро. Станции "Проспект Мира" на Калужско-Рижской и Кольцевой линиях, а также "Новокузнецкая" временно работают только на выход и пересадку. Станция "Рижская" Большой кольцевой линии – только на вход и пересадку. Корректировки коснулись и наземного транспорта. Ограничения сохранятся примерно до 11:00.

