Автомобилистов предупредили о мошеннических рассылках с предложением топливных карт

Мошенники предлагают водителям в мессенджерах купить топливные карты и талоны на бензин по выгодной акции. Ссылка из такого сообщения ведет на сайт аферистов, где пользователя просят указать данные банковской карты и подтвердить покупку кодом из СМС, что приводит к потере доступа к онлайн-банку и "Госуслугам".

Эксперты рекомендуют проверять информацию самостоятельно на официальном сайте организации и не переходить по ссылкам из неизвестных чатов. Топливные карты, которые предлагают мошенники, предназначены для юридических лиц и ИП, а не для физических лиц.

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