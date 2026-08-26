Кравцов заявил, что отбор в профильные классы не должен мешать образованию

Отбор в профильные классы не должен мешать школьникам продолжать образование. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Каждый девятиклассник, получивший аттестат, имеет право дальше учиться в школе.

Заявление министра прозвучало после решения Верховного суда, который встал на сторону ученика из Свердловской области. Суд признал незаконным отказ в зачислении школьника в 10-й класс на основании того, что учреждение предлагает только профильное обучение.

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