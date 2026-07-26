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26 июля, 10:00

Спорт

Московский "Спартак" разгромил "Родину" в первом туре РПЛ

Московский "Спартак" разгромил "Родину" в первом туре РПЛ

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Московский "Спартак" одержал крупную победу над столичной "Родиной" в матче первого тура российской премьер-лиги. Встреча в Тушине завершилась со счетом 3:0.

Голы у красно-белых забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев. "Родина" провела первый в своей истории матч в РПЛ.

В следующем туре "Спартак" 2 августа сыграет на выезде с грозненским "Ахматом", а "Родина" 31 июля примет "Ростов".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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