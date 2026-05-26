Первые инновационные электросуда сошли с Московской судостроительной верфи. Они получили имена "Таганка", "Якиманка", "Полянка" и "Маросейка", которые выбрали москвичи в голосовании на портале "Активный гражданин". Каждое судно может перевозить более 50 пассажиров.

Всего производственная линейка верфи включает 6 типов судов. До конца года планируется закладка еще 16 электросудов по городскому и частному заказу. Верфь способна обслуживать около 100 судов в год, а выпуск нового речного транспорта составляет порядка 40 единиц в год.

