Застрахованные продавцы Ozon получат выплаты за поврежденные товары при атаках БПЛА

Застрахованные продавцы Ozon получат выплаты за поврежденные товары из-за атак БПЛА. Об этом сообщила администрация маркетплейса. Компания также отменила постоплату заказов в 38 регионах, чтобы снизить количество возвратов.

Меры коснулись только товаров, которые Ozon хранит у себя по договору с продавцом. Кроме того, до 22 сентября компания не будет назначать штрафы за отмены заказов по вине продавца и другие жалобы клиентов, в том числе за просроченные отгрузки.

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