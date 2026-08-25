Эксперт назвал август подходящим временем для прививки от гриппа

Август является подходящим временем для вакцинации от гриппа, поскольку для формирования иммунитета обычно требуется две недели. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

По его словам, если у человека не было аллергии на предыдущие прививки, то на грипп, скорее всего, также не будет аллергической реакции. При этом вакцинация противопоказана людям с аллергией на куриный белок, а также тем, у кого ранее было повышение температуры выше 37 градусов после прививки.

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