Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 14:15

Общество

Температура поднимется до 16–18 градусов в Москве 26 августа

Температура поднимется до 16–18 градусов в Москве 26 августа

Синоптики предупредили о ночных похолоданиях до 1 градуса в Москве

"Спецреп": двойная жизнь

Температура в Москве опустилась до 17 градусов из-за атмосферного фронта

Около 68% участников опроса Москвы 24 не будут прививаться от гриппа

Розы, хризантемы и пионы стали самыми популярными цветами к 1 сентября

Систему поддержки участников СВО будут совершенствовать в Москве

Синоптик опроверг информацию о заморозках в начале сентября в Москве

Роспотребнадзор призвал привиться от гриппа пожилых и хронических больных людей

Средняя цена букета к 1 сентября в Москве выросла на 6%

В среду, 26 августа, в Москве температура воздуха поднимется до 16–18 градусов, дожди станут небольшими и локальными, а в облаках появятся прояснения. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, влияние циклона будет постепенно ослабевать, а солнечные лучи помогут немного прогреть воздух. В четверг и пятницу, 27 и 28 августа, ожидается 18–20 градусов и переменная облачность без осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоРоман КарловНаталия Шкода

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

Зачем россияне начали создавать отцовские клубы?

В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время

Читать
закрыть

Какие мероприятия пройдут в Москве в честь Дня флага?

На ВДНХ 22 августа организуют серию тематических прогулок

Можно заглянуть на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика