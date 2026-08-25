Температура поднимется до 16–18 градусов в Москве 26 августа

В среду, 26 августа, в Москве температура воздуха поднимется до 16–18 градусов, дожди станут небольшими и локальными, а в облаках появятся прояснения. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, влияние циклона будет постепенно ослабевать, а солнечные лучи помогут немного прогреть воздух. В четверг и пятницу, 27 и 28 августа, ожидается 18–20 градусов и переменная облачность без осадков.

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