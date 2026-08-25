Температура в Москве опустилась до 17 градусов из-за атмосферного фронта

В Москву и область пришло резкое похолодание: из-за затяжного атмосферного фронта температура опустилась до 17 градусов, при этом наблюдаются кратковременными дождями с порывистым ветром до 14 метров в секунду.

В соцсетях появилась информация о возможных заморозках в начале сентября, однако ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус заверил, что лето еще вернется. Уже в четверг, 27 августа, температура начнет повышаться, а в пятницу, 28-го числа, дожди прекратятся, ветер стихнет и выглянет солнце.

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