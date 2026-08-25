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25 августа, 06:30

Экономика

Ozon отключил постоплату заказов в 38 регионах России

Ozon отключил постоплату заказов в 38 регионах России

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Ozon отключил возможность оплачивать заказы после получения в 38 регионах России. В компании сообщили, что мера необходима для поддержки продавцов, которые пострадали от атак беспилотников на склады маркетплейса.

Минэкономразвития России готово проработать меры поддержки Ozon и его продавцов, если маркетплейс обратится за помощью. Wildberries и его клиентам уже обещана отсрочка по налогам и взносам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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