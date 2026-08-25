Новак сообщил об усилении защиты нефтеперерабатывающих заводов в России

В России ведется постоянная работа по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

Правительство также запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства.

По мнению экспертов, пик спроса на бензин в России подходит к концу. Уже в сентябре топливный рынок может стабилизироваться. Несколько НПЗ вышли из ремонта, а с началом осени ожидается сезонное снижение спроса.

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