Заброшенные здания в РФ предложили превратить в молодежные центры

В России предлодили модернизировать заброшенные здания для подростков. Уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова считает, что запретами подростков из таких мест убрать практически невозможно.

В Москве уже есть примеры преобразования бывших промышленных территорий в жилые и общественные пространства. Однако реконструкция заброшенных зданий требует решения вопросов собственности и значительных вложений.

По оценкам эксперта, преобразование отдельного помещения может стоить от 2 до 5 миллионов рублей, а создание молодежного центра может потребовать от 15 до 50 миллионов рублей.

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