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25 августа, 07:15

Общество

Эксперты объяснили, что доплаты риелторам могут быть незаконными

Эксперты объяснили, что доплаты риелторам могут быть незаконными

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Доплаты риелторам за приоритет при покупке квартиры могут быть незаконными.

На рынке вторичного жилья покупателям иногда предлагают заплатить дополнительную сумму, чтобы их предложение стало приоритетным. По словам председателя комиссии по защите прав потребителей Дмитрия Гурьянова, все предложения должны передаваться собственнику, который самостоятельно выбирает покупателя.

Обычно услуги риелтора оплачивает продавец, комиссия составляет от 2 до 4% суммы сделки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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