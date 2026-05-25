Обновленный Ленинградский вокзал стал первым цифровым вокзалом в России

Ленинградский вокзал завершил масштабную реконструкцию и стал первым цифровым вокзалом в России. Он уже готов к запуску высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, которая в перспективе значительно увеличит пассажиропоток.

При реконструкции сохранили исторический фасад и элементы здания, которому более 170 лет, но полностью обновили внутренние пространства и систему навигации. Обновленный вокзал способен обслуживать до 500 тысяч пассажиров в сутки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.