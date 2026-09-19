Очередь к мощам Спиридона Тримифунтского в Москве выйдет на пик в выходные, 19 и 20 сентября. По данным Московской епархии, за рабочую неделю храм Христа Спасителя посетили 140 тысяч верующих. Время ожидания в очереди постоянно увеличивается и достигает 10 часов.

Паломников просят одеваться по погоде и набраться терпения. В финальные два дня людей будет еще больше.

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