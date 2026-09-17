Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 сентября

Со вторника, 15 сентября, от храма Христа Спасителя тянется внушительная очередь из паломников. За прошедшие два дня мощам Спиридона Тримифунтского и Дмитрия Донского поклонились в общей сложности более 80 тысяч человек. Люди готовы проводить в ожидании в среднем по семь часов.

Минцифры обсуждает с Apple подключение 5G на iPhone в России. Первые сети связи нового поколения запустили на прошлой неделе, однако пока 5G доступен только на Android. Сейчас связь работает в 16 российских городах. До конца года покрытие распространят еще на 50 городов.

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