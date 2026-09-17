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17 сентября, 07:15

Общество

Тысячи москвичей пришли поклониться мощам Спиридона Тримифунтского

Тысячи москвичей пришли поклониться мощам Спиридона Тримифунтского

Очередь к мощам Спиридона Тримифунтского растянулась от Крымского до Патриаршего моста

Время ожидания в очереди к мощам Спиридона Тримифунтского доходило до 6–7 часов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 сентября

Верующим рекомендовали заранее планировать маршрут к храму Христа Спасителя

Зрительница Москвы 24 показала очередь к храму Христа Спасителя с воды

Доступ к мощам святителя Спиридона Тримифунтского 16 сентября будет открыт до 20:00

Тысячи верующих пришли к мощам святителя Спиридона Тримифунтского в храм в Москве

Ожидание в очереди к мощам святого Спиридона Тримифунтского составит около 7 часов

Очередь к мощам Спиридона Тримифунтского растянулась до Крымского моста

Тысячи москвичей собрались у храма Христа Спасителя, чтобы поклониться мощам Спиридона Тримифунтского. Время ожидания в очереди увеличилось до 6–7 часов, а сама очередь заканчивается в районе Крымского моста.

Десница Спиридона Тримифунтского много лет находилась в Риме, но в результате переговоров в 1984 году ее передали на Корфу, откуда периодически привозят в другие христианские государства, в том числе в Москву.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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