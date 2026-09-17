Тысячи москвичей пришли поклониться мощам Спиридона Тримифунтского

Тысячи москвичей собрались у храма Христа Спасителя, чтобы поклониться мощам Спиридона Тримифунтского. Время ожидания в очереди увеличилось до 6–7 часов, а сама очередь заканчивается в районе Крымского моста.

Десница Спиридона Тримифунтского много лет находилась в Риме, но в результате переговоров в 1984 году ее передали на Корфу, откуда периодически привозят в другие христианские государства, в том числе в Москву.

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