Пожар произошел на Открытом шоссе в Москве. Огонь охватил строительные леса и материалы на крыше возводимого здания. Возгорание удалось локализовать.

Последние дни календарной осени в столице обещают быть относительно теплыми. По прогнозам синоптиков, температура будет колебаться от минус 2 градусов ночью до плюс 6 днем. Однако вместе с потеплением в Москве ожидается резкое снижение атмосферного давления.

В столице завершается сезон речных круизов. Последние теплоходы отправились в путешествие от Северного речного вокзала. За несколько месяцев навигации туристам стали доступны около 40 маршрутов.

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