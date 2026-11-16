16 ноября, 21:00Происшествия
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 октября
Пожар произошел на Открытом шоссе в Москве. Огонь охватил строительные леса и материалы на крыше возводимого здания. Возгорание удалось локализовать.
Последние дни календарной осени в столице обещают быть относительно теплыми. По прогнозам синоптиков, температура будет колебаться от минус 2 градусов ночью до плюс 6 днем. Однако вместе с потеплением в Москве ожидается резкое снижение атмосферного давления.
В столице завершается сезон речных круизов. Последние теплоходы отправились в путешествие от Северного речного вокзала. За несколько месяцев навигации туристам стали доступны около 40 маршрутов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.