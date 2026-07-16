Москвичам рассказали, чем заняться в столице 16 июля

Москвичам и гостям столицы предлагают несколько мероприятий 16 июля. Для семей с детьми театральный дом "Аполлинария" покажет интерактивный кукольный спектакль "По дороге с облаками".

Любителей литературы приглашают на экскурсию на трамвае "302-БиС", которая стартует от Булгаковского дома и познакомит участников с местами, связанными с жизнью и творчеством Михаила Булгакова.

Завершить день можно концертом "100 лет джаза" на крыше отеля Ibis с видом на "Москва-Сити". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.