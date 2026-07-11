Дожди сохранятся в Москве 11 и 12 июля

Москва остается под влиянием двух циклонов, поэтому 11 июля в городе сохранятся дожди. Вероятность осадков достигает 90%, местами порывы ветра могут достигать 19 метров в секунду, температура воздуха составит до 25 градусов.

В воскресенье, 12 июля, дождливая погода сохранится. При этом температура воздуха понизится до 21 градуса, атмосферное давление останется в пределах нормы и составит около 745 миллиметров ртутного столба.

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