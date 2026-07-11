11 июля, 09:45Общество
Дожди сохранятся в Москве 11 и 12 июля
Москва остается под влиянием двух циклонов, поэтому 11 июля в городе сохранятся дожди. Вероятность осадков достигает 90%, местами порывы ветра могут достигать 19 метров в секунду, температура воздуха составит до 25 градусов.
В воскресенье, 12 июля, дождливая погода сохранится. При этом температура воздуха понизится до 21 градуса, атмосферное давление останется в пределах нормы и составит около 745 миллиметров ртутного столба.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.