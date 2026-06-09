Очевидцы рассказали подробности взрыва автомобиля в Балашихе

Очевидцы взрыва автомобиля в Балашихе рассказали, что проснулись от громкого звука. По предварительной информации, автомобиль взорвался около 05:00, в тот момент, когда водитель сел за руль и начал отъезжать. Мужчина погиб на месте.

Жители сообщили, что после взрыва увидели горящую машину. Один из мужчин попытался вытащить пострадавшего из автомобиля. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают следователи.

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