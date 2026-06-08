Российский гроссмейстер Непомнящий отказался пожать руку американцу Ниманну

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий отказался пожать руку американскому шахматисту Хансу Ниманну. Инцидент произошел во время церемонии жеребьевки турнира в Ташкенте. Прямая встреча соперников за шахматной доской запланирована на 14 июня.

Сборная Кюрасао, дебютирующая на чемпионате мира по футболу в США, привлекла внимание необычным способом прибытия на турнир. Команда приехала на школьном автобусе без окон, стилизованном под цвета национального флага.

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