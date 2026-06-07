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07 июня, 18:30

Спорт

В Лужниках проходит фестиваль с участниками ралли "Шелковый путь"

В Лужниках проходит фестиваль с участниками ралли "Шелковый путь"

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В спорткомплексе "Лужники" проходит международный спортивный фестиваль. В частности, поклонники могут пообщаться с участниками легендарного ралли "Шелковый путь". На площадке представлена необычная и гоночная техника: посетители могут рассмотреть вблизи специальные автомобили, созданные для ралли‑рейдов.

В свою очередь, каскадеры демонстрируют невероятные трюки, поражая гостей фестиваля мастерством управления техникой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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