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07 июня, 11:45

Общество

Концепция "15-минутного города" набирает популярность в строительстве

Концепция "15-минутного города" набирает популярность в строительстве

Эксперт назвал способ снижения стоимости строящегося жилья в Москве

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Современные девелоперы все чаще делают ставку не только на жилье, но и на развитие инфраструктуры вокруг него. На смену подходу, ориентированному на квадратные метры, приходит концепция "15‑минутного города", где все необходимые сервисы находятся рядом с домом.

В таких районах одновременно с жилыми домами появляются торговые центры, офисы, школы и детские сады, спортобъекты, рестораны и другие сервисы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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