Концепция "15-минутного города" набирает популярность в строительстве

Современные девелоперы все чаще делают ставку не только на жилье, но и на развитие инфраструктуры вокруг него. На смену подходу, ориентированному на квадратные метры, приходит концепция "15‑минутного города", где все необходимые сервисы находятся рядом с домом.

В таких районах одновременно с жилыми домами появляются торговые центры, офисы, школы и детские сады, спортобъекты, рестораны и другие сервисы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.