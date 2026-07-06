ФАС возбудила дела против нескольких продавцов топлива в Москве

ФАС Москвы возбудила дела в отношении 6 продавцов топлива в Москве. Как уточнили в ведомстве, они одновременно повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо на своих заправках. В их действиях увидели нарушения антимонопольного законодательства.

Аналогичные дела ФАС возбудила и в других регионах, например в Оренбургской области. В Саратовской области одному продавцу выдали предупреждение в связи с подозрением на экономически необоснованное повышение цен.

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