Визовые центры Кипра в России возобновят прием документов с 6 июля. Об этом сообщили в посольстве республики. Подать документы можно будет в визовых центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах.

Прием заявлений был временно приостановлен с середины июня из-за окончания договора с дипмиссией. В этот период документы принимались через посольство и консульство.

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