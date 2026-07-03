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03 июля, 15:30

Туризм

Визовые центры Кипра в России возобновят прием документов с 6 июля

Визовые центры Кипра в России возобновят прием документов с 6 июля

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Визовые центры Кипра в России возобновят прием документов с 6 июля. Об этом сообщили в посольстве республики. Подать документы можно будет в визовых центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах.

Прием заявлений был временно приостановлен с середины июня из-за окончания договора с дипмиссией. В этот период документы принимались через посольство и консульство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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