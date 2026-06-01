Эксперт рассказала, как скоро отели перейдут на новые ГОСТы в России

Скорость перехода отелей на новые ГОСТы будет зависеть от бюджета, который закладывается на эти цели в предыдущем году, рассказала эксперт по туризму Катерина Сабулова. По словам эксперта, в этом году отели и гостиницы несут существенные потери бюджета.

Это связано с тем, что с 1 марта вступил в силу закон, согласно которому туристы могут возвращать деньги в полном объеме почти за сутки до заезда. При отсутствии глобальных проблем с соблюдением новых стандартов процесс перестройки не займет много времени.

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