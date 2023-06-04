"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о карликовом бегемоте Ксюше в зоопарке

В Московском зоопарке карликовый бегемот Ксюша днем, как и положено бегемотам, отдыхает и принимает водные процедуры. Едят эти звери обычно ночью, когда нет жары.

Ксюша приехала в столицу летом 2017 года из Швеции и стала первым карликовым бегемотом в истории Московского зоопарка. Это исчезающий вид, поэтому зоологи внимательно относятся к сохранению популяции в неволе. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".