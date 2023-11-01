"Тайны нашей эстрады": Белла Ахмадулина и Евгений Евтушенко. Любовь в песнях

Вероятно, не родился еще на Земле человек, не способный испытывать радости и муки любви. Даже самые убежденные прагматики не могут ей противостоять, а что уж говорить о лириках.

Чувство, захлестнувшее Беллу Ахмадулину и Евгения Евтушенко, было подобно лавине, сметающей все на своем пути. Но чем ярче любовь, тем острее расставание. Для поэтов оно стало трагедией, а для публики – самым настоящим романом в песнях.

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".