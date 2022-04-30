"Тайны души": Ольга Анохина

Ольга Анохина является сегодня одной из ведущих актрис театра имени Моссовета. В 1977 году она окончила театральный институт, и сразу была принята в труппу театра. Через год после окончания ГИТИСа Ольге Анохиной выпала редкая удача: она появилась в фильме Игоря Таланкина "Отец Сергий", снятом к 150-летию Льва Толстого. Пусть маленькая, но роль. Притом в окружении настоящих звезд советского кино. Ее партнерами были Сергей Бондарчук, Николай Гриценко, Иван Лапиков, Алла Демидова, Людмила Максакова.

Именно многочисленные роли в кино принесли Ольге Анохиной настоящую всероссийскую славу и любовь зрителей. Она снималась в фильмах таких мэтров, как Гайдай, Кончаловский, Михалков, Кулиджанов.

Уже почти полвека Ольга Анохина преданно служит театру имени Моссовета. Причем не только в качестве актрисы, но и режиссера. В 1998 году на сцене легендарного театра был показан ее спектакль "Заповедник" по повести известного советского писателя Сергея Довлатова. Пьеса, которую назвали философским размышлением о внутреннем мире русского интеллигента, стала бесспорным событием в театральной жизни Москвы.