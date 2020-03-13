"Тайны души": Евгений Киндинов

В начале 70-х Евгений Киндинов стал любимцем всех советских зрителей. Оглушительную славу ему принесла роль Сергея Никитина в музыкальной драме Андрея Кончаловского "Романс о влюбленных". Критики, как водится, фильм ругали. Но, тем не менее, картина о вечной теме – любви, предательстве и духовном перерождении – стала в те годы – культовой.
Толпы поклонниц преследовали своего кумира буквально повсюду: караулили актера у дверей театра, дежурили возле его дома. За 50 лет совместной жизни со своей супругой заслуженной артисткой России Галиной Киндиновой – Евгений Киндинов, казалось, прошел все: и огонь, и воду, и медные трубы. Им удалось сохранить брак, они получили признание зрителя на сцене театра и в кино. Сегодня все свободное от театра и преподавания время знаменитый актер посвящает семье – супруге, горячо любимой дочери и внучкам.
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