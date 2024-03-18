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18 марта, 14:15

Культура

"Звезды советского экрана": лучшие фильмы режиссера Владимира Меньшова

"Звезды советского экрана": лучшие фильмы режиссера Владимира Меньшова

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Март 1990 года. В свежем номере журнала "Советский экран" на третьей странице читателей ждало большое интервью с режиссером Владимиром Меньшовым, чьи фильмы обожала вся страна.

Почему Владимир Меньшов после ВГИКа пошел работать грузчиком? Правда ли, что сценарий "Москва слезам не верит" был плохим? Почему худсовет не хотел выпускать на экраны комедию "Любовь и голуби"? И как Валерий Гаркалин провалил пробы на главную роль в фильме "Ширли-Мырли"? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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