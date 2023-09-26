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26 сентября, 11:10

Культура

"Тайны кино": Георгий Полонский

"Тайны кино": Георгий Полонский

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Идеалист, романтик, последний драматург уходящей "оттепели". Как только ни называли Георгия Полонского, а он жил за письменным столом в мире своих придуманных героев и написал немного сценариев. Но без них история советского кино была бы неполной.

"Ключ без права передачи" и "Доживем до понедельника" – лучшие картины, снятые по произведениям Георгия Полонского. В свое время они очень взволновали зрителей. Вдруг стало понятно, что школа – это сложная территория, где есть любовь и ненависть, одиночество и непонимание.

Как на Георгия Полонского повлияла встреча с известным поэтом Михаилом Светловым? За что юношу, страстно влюбленного в литературу, не приняли на филфак МГУ? Кого из известных советских артистов Полонский видел в роли учителя Мельникова в фильме "Доживем до понедельника"? И почему главной темой творчества талантливого киносценариста стала школа?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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