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Культура

"Тайны кино": Владимир Фетин

"Тайны кино": Владимир Фетин

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За свою недолгую творческую жизнь Владимир Фетин успел снять эксцентрическую комедию, мелодраму, детектив и даже триллер. Осваивать новые жанры кинематографа этому режиссеру очень нравилось. Владимир Александрович обладал удивительной творческой смелостью.

Какую тайну скрывала фамилия Фетина? Почему свой первый полнометражный фильм он снял в труднейшем жанре – эксцентрической комедии? Кто из советских актрис стал музой режиссера? И как смелость помогала Владимиру Александровичу экспериментировать в кино и достигать все новых и новых высот? Об этом – в программе "Тайны кино".

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