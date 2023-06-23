"Тайны кино": Владимир Фетин

За свою недолгую творческую жизнь Владимир Фетин успел снять эксцентрическую комедию, мелодраму, детектив и даже триллер. Осваивать новые жанры кинематографа этому режиссеру очень нравилось. Владимир Александрович обладал удивительной творческой смелостью.

Какую тайну скрывала фамилия Фетина? Почему свой первый полнометражный фильм он снял в труднейшем жанре – эксцентрической комедии? Кто из советских актрис стал музой режиссера? И как смелость помогала Владимиру Александровичу экспериментировать в кино и достигать все новых и новых высот? Об этом – в программе "Тайны кино".