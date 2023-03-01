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Культура

"Тайны кино": "Любовь земная", "Москва слезам не верит", "Выйти замуж за капитана"

"Тайны кино": "Любовь земная", "Москва слезам не верит", "Выйти замуж за капитана"

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Сценариста Валентина Черных называли настоящим королём производственных драм. Из-под его пера один за одним выходили истории про деревни, колхозы, заводы и фабрики. Всего Черных написал сценарии более чем к 30 советским фильмам. И пока другие кинематографисты не без зависти критиковали его за слишком простые и неглубокие истории, зритель с восторгом встречал каждый новый кинохит.

Из-за чего имя Валентина Черных не значится в титрах картины "Любовь земная"? Почему за сценарий картины "Москва слезам не верит" не хотел браться ни один режиссер? Какой эпизод из ленты "Выйти замуж за капитана" был для Валентина Константиновича автобиографичным? И как автор рядовых производственных драм смог получить Оскар?

Об этом − в программе "Тайны кино".

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