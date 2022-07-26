"Москва и мир": жара в Москве и выход РФ из проекта МКС

Из-за жары городские службы в столице продолжают работать в режиме повышенной готовности. Для бесперебойного снабжения города электричеством специалисты подготовили необходимое количество аварийных источников электроснабжения. Бригады энергетиков чаще осматривают городские линии электропередачи.

Ранее в столице был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. 30-градусная температура сохранится в регионе и в ближайшие дни. Горожанам рекомендовано меньше времени проводить на солнце, пить больше воды, носить головные уборы и светлую одежду из легких натуральных тканей.

За прошедшие сутки в России число госпитализаций из-за коронавируса увеличилось на 120%, а это почти 1 700 человек, рассказали в Оперштабе. Всего обнаружили более 6 тысяч новых случаев заражения, 47 пациентов скончались. Больше всего летальных исходов зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге.

В июле в России выявили новый подвид штамма "Омикрон" "Кентавр". Он особенно заразен, но не опасен – болезнь протекает как ОРВИ. Именно с подвидами "Омикрона" связано начало новой волны коронавируса по всему миру. Эксперты отмечают, что в России пик роста заболеваемости наступит примерно через месяц. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, необходимости вводить ограничения нет. Миндзрав рекомендует носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками и ревакцинироваться.

Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Одновременно начнется работа над созданием национальной орбитальной станции. О возможных изменения в отрасли с новой силой заговорили в начале весны. Оборудование серьезно устарело и есть опасность, что техника выйдет из строя. В настоящее время на орбите работает экипаж 67-й экспедиции. В ее составе три российских космонавта, три астронавта NASA, а также представительница Италии.

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