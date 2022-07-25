"Это наш город": в Москве началась реставрация монумента "Покорителям космоса"

В Москве началась реставрация монумента "Покорителям космоса". Он сильно загрязнен, поэтому сначала очистят его поверхности. Для проведения этих работ промышленные альпинисты поднимутся по специальной лестнице, которая есть в монументе.

Затем начнется реставрация гранитных плит облицовки и титановых пластин, восстановление гидроизоляции, устранение сколов, заделка трещин и швов, воссоздание утраченного авторского слоя патины. Отдельное внимание уделят гранитному стилобату, который является крышей Музея космонавтики.