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16:33

Москва 24: специалисты расскажут, для кого проезд по МСД будет платным

транспортгородпресс-конференция

Специалисты рассказали, для кого проезд по МСД будет платным

26 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Оплата проезда по Московскому скоростному диаметру для москвичей и транзитного транспорта".

С 1 января 2023 года транзитный (сквозной) проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) будет осуществляться на платной основе. Плата за проезд по Московскому скоростному диаметру для внутригородских поездок вводиться не будет. Ограничения не коснутся легковых автомобилей с регистрационными знаками Москвы и Московской области.

Подробнее обо всем это расскажут:

  • первый заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Роман Латыпов;
  • руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский;
  • директор Транспортной ассоциации московской агломерации Норайр Блудян.

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