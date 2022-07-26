Москва 24: специалисты расскажут, для кого проезд по МСД будет платным

Специалисты рассказали, для кого проезд по МСД будет платным

26 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Оплата проезда по Московскому скоростному диаметру для москвичей и транзитного транспорта".



С 1 января 2023 года транзитный (сквозной) проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) будет осуществляться на платной основе. Плата за проезд по Московскому скоростному диаметру для внутригородских поездок вводиться не будет. Ограничения не коснутся легковых автомобилей с регистрационными знаками Москвы и Московской области.

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