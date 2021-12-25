"Москва и мир": елочные базары в Москве и ситуация с коронавирусом в Европе

На елочных базарах в Москве наблюдается ажиотаж. Эти выходные последние перед праздниками, когда можно купить новогоднее дерево. Площадки будут открыты до 31 декабря. В городе организовано около 240 официальных точек продаж. Все они огорожены, освещены и оформлены в едином стиле. Посетителям предлагают ели из Пермского края и Пензенской области, сосны из Ульяновской и Саратовской областей, а также деревья из Дании.

"Елок завезено достаточно и каждый желающий, кто хочет поставить живую красавицу у себя дома может это сделать. Самый экономные москвичи и гости столицы, конечно же могут приобрести елку практически под бой курантов. В этот момент предприниматели стараются распродать последние елки. Те, которые были не проданы и уйдут в различные приюты, в зоопарки к животным", – рассказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Отечественная елка обойдется в тысячу рублей за метр, импортная – 3–3,5 тысячи. Кстати, после праздников деревья можно будет сдать в специальные пункты приема. В этом году в городе их откроют более 500.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко озвучил результаты работы российских специалистов в ЮАР. Наши эксперты подтверждают, что новый штамм коронавируса "Омикрон" распространяется значительно быстрее прежних. Что касается течения болезни, то по симптоматике схоже с гриппом, отметил министр.

Совместная российско-южноафриканская научная миссия с середины декабря изучала "Омикрон" в ЮАР, где он впервые был обнаружен. Из нашей страны в исследованиях участвовали 20 ведущих ученых и экспертов, в том числе от Роспотребнадзора и Минздрава.

Михаил Мурашко также отметил, что заражения новым штаммом зафиксированы уже внутри России, то есть теперь это не только завозные случаи. Все тесты для диагностики коронавируса определяют "Омикрон". Что касается вакцин против нового варианта вируса, то по словам Мурашко, эффективность "Спутника V" немного снижается. Но если ревакцинироваться, то формируется надежная защита.

Европа отмечает зимние праздники по-домашнему. Новые правила диктует очередная волна коронавируса. В Италии за последние сутки диагноз COVID-19 поставили более 50 тысячам жителей. Это новый максимум для страны с начала пандемии.

Рекорды заболеваемости фиксируют и во Франции. За минувшие сутки там поставили более 94 тысяч диагнозов. При этом большинство жителей страны привиты. Третью дозу вакцины от коронавируса получили свыше 20 миллионов французов.

Похожая картина и в Великобритании. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации авиакомпании по всему миру отменили почти 4,5 тысячи рейсов. Половина из них должна была состояться в канун Рождества. На этот день традиционно приходится пик праздничных перелетов. Две американские авиакомпании заявили, что сокращают количество рейсов из-за нехватки персонала. Также в стране не хватает сотрудников на промышленных предприятиях и сфере транспорта. Может повториться история и в вооруженных силах. За отказ прививаться от COVID-19 уже уволили около 170 морских пехотинцев.