"Москва и мир": закрытие участка метро и наводнение в Германии

16 июля, 21:40
180 бесплатных автобусов КМ запустят для пассажиров на время закрытия участка Сокольнической линии метро. С 17 июля по 8 августа движения не будет от "Спортивной" до "Тропарево". Автобусы особо большого класса будут курсировать по этому маршруту с 05:30 утра до 2:00 с остановками "Университетский проспект", "Университет", "Проспект Вернадского", "Юго-Западная". Интервал составит менее минуты.
Для компенсационных автобусов сделают временные выделенные полосы. Проезд по ним будет разрешен только для общественного транспорта. Автомобилистов предупреждают, что некоторые участки дорог в районе закрытых станций метро будут временно сужены или перекрыты. Кроме того, на нескольких улицах движение станет односторонним.
Ограничения вводят из-за строительства Большой кольцевой линии подземки. Специалисты должны связать станцию "Проспект Вернадского" Сокольнической линии с одноименной платформой БКЛ. На месте будущего перехода сейчас находятся кабели, которые необходимо переложить
В Москве с 19 июля отменяются обязательные QR-коды для посещения ресторанов, кафе и баров. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр отметил, что введение цифровых пропусков было необходимой мерой, и она уже принесла результаты.
Сергей Собянин пояснил , что ситуация с вирусом по-прежнему остается сложной, но тем не менее уже четвертую неделю есть улучшение основных показателей. По словам мэра, количество случаев госпитализации в Москве снизилось на 30%. Из ковидного фонда в столице выведут более 6 тысяч коек.
Мэр также сообщил, что число желающих вакцинироваться резко возросло – более чем в 10 раз. За последний месяц прививку в Москве сделали свыше 2 миллионов человек.
В Германии растет число погибших в результате наводнения. Жертв уже больше 100. Свыше 1,4 тысячи человек пропали. В пострадавших районах полностью отключена мобильная и стационарная телефонная сеть,
возможно поэтому пока не удается установить контакт с этими людьми. Поисково-спасательная операция продолжается.
Больше всего пострадали от стихии федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия. Проливные дожди начались в понедельник. Потоками воды смывало дома, машины и дороги. Власти выделили 50 миллионов евро на ремонт дорог и мостов. Но ущерб от стихии, по предварительным оценкам, составит миллиарды евро.
В Бельгии жертвами наводнения стали не менее 22 человек. Пропавших без вести десятки. Больше всего стихия затронула Льеж и пригороды. Многих людей пришлось снимать с крыш домов.
Сильнейшие ливни также в Чехии, Нидерландах, Люксембурге, Франции и Швейцарии. Такое рекордное количество осадков ученые связывают с глобальным потеплением.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: