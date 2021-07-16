"Москва и мир": закрытие участка метро и наводнение в Германии

180 бесплатных автобусов КМ запустят для пассажиров на время закрытия участка Сокольнической линии метро. С 17 июля по 8 августа движения не будет от "Спортивной" до "Тропарево". Автобусы особо большого класса будут курсировать по этому маршруту с 05:30 утра до 2:00 с остановками "Университетский проспект", "Университет", "Проспект Вернадского", "Юго-Западная". Интервал составит менее минуты.

Для компенсационных автобусов сделают временные выделенные полосы. Проезд по ним будет разрешен только для общественного транспорта. Автомобилистов предупреждают, что некоторые участки дорог в районе закрытых станций метро будут временно сужены или перекрыты. Кроме того, на нескольких улицах движение станет односторонним.

Ограничения вводят из-за строительства Большой кольцевой линии подземки. Специалисты должны связать станцию "Проспект Вернадского" Сокольнической линии с одноименной платформой БКЛ. На месте будущего перехода сейчас находятся кабели, которые необходимо переложить

В Москве с 19 июля отменяются обязательные QR-коды для посещения ресторанов, кафе и баров. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр отметил, что введение цифровых пропусков было необходимой мерой, и она уже принесла результаты.

Сергей Собянин пояснил , что ситуация с вирусом по-прежнему остается сложной, но тем не менее уже четвертую неделю есть улучшение основных показателей. По словам мэра, количество случаев госпитализации в Москве снизилось на 30%. Из ковидного фонда в столице выведут более 6 тысяч коек.

Мэр также сообщил, что число желающих вакцинироваться резко возросло – более чем в 10 раз. За последний месяц прививку в Москве сделали свыше 2 миллионов человек.

В Германии растет число погибших в результате наводнения. Жертв уже больше 100. Свыше 1,4 тысячи человек пропали. В пострадавших районах полностью отключена мобильная и стационарная телефонная сеть,

возможно поэтому пока не удается установить контакт с этими людьми. Поисково-спасательная операция продолжается.

Больше всего пострадали от стихии федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия. Проливные дожди начались в понедельник. Потоками воды смывало дома, машины и дороги. Власти выделили 50 миллионов евро на ремонт дорог и мостов. Но ущерб от стихии, по предварительным оценкам, составит миллиарды евро.

В Бельгии жертвами наводнения стали не менее 22 человек. Пропавших без вести десятки. Больше всего стихия затронула Льеж и пригороды. Многих людей пришлось снимать с крыш домов.

Сильнейшие ливни также в Чехии, Нидерландах, Люксембурге, Франции и Швейцарии. Такое рекордное количество осадков ученые связывают с глобальным потеплением.