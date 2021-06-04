"Москва и мир": вакцинация в столичных вузах и скульптура Марадоны

В московских вузах будут делать прививки от коронавируса. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, многие студенты хотят вакцинироваться, но не успевают. Для их удобства временные пункты развернут в шаговой доступности от аудиторий. Анастасия Ракова также пояснила, что из 100 учебных заведений, которым направили предложение, пока откликнулся 21 вуз.

Москва возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата по итогам 2020 года. Его представили на Петербургском экономическом форуме. Там выступил и Сергей Собянин. Он заявил, что большое количество столичных предприятий в условиях пандемии и разных ограничений не ухудшили свои экономические показатели, а даже улучшили. Это, по словам мэра, стало возможным благодаря профессионализму предпринимателей.

У поклонников Марадоны появилось новое место поломничества. В аргентинском городе Сантьяго-дель-Эстеро установили скульптуру легендарного футболиста. Статуя высотой пять метров появилась у нового городского стадиона. Это самый высокий памятник из когда-либо установленных в честь легенды. На табличке надпись "Диего Армандо Марадона 1960–2020" и знак бесконечности. Торжественное открытие скульптуры состоялось перед игрой аргентинской сборной, первой после смерти ее самого известного игрока и тренера.