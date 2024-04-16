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16 апреля, 10:20

Общество

"Мой район. Новости": резкие колебания атмосферного давления ожидаются на неделе в Москве

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Москву накрыла "барическая пила". Так называются резкие суточные колебания атмосферного давления. По прогнозам синоптиков, на неделе оно будет то повышаться, то понижаться.

Такая ситуация может негативно сказаться на метеозависимых жителях столицы. Не исключены головокружение, общая слабость и упадок сил. Один из способов, который поможет избавить от плохого самочувствия, это полноценный сон и отдых.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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