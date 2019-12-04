"Жизнь в большом городе": тенденции в образовании

За образование берется Счетная палата. Глава ведомства Алексей Кудрин собирается изучить вопрос, что же в действительности делает детей успешными и неуспешными в школе. Для этого он планирует собрать рабочую группу, куда войдут и директора разных школ, и чиновники высшего эшелона.

Но поможет ли это решить вопрос с отстающими в классе? Что на самом деле влияет на качество образования в стране? И можно ли считать частное образование выходом на новые учебные горизонты? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".