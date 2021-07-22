"Москва сегодня": Собянин отметил высокую привлекательность столицы для инвесторов

Сергей Собянин провел встречу с представителями инвестсообщества Москвы, в которое входят крупнейшие строительные и девелоперские компании.

Градоначальник подвел итоги последних 10 лет совместной работы и отметил, что за это время было построено порядка 100 миллионов квадратных метров недвижимости. Из них 40 миллионов квадратных метров – жилье. Таким образом, более миллиона человек смогли въехать в новые квартиры.

"Это около четырех миллионов квадратных метров объектов соцкультбыта: детские сады, школы, объекты культуры, спорта. Это такой целый социальный город еще один. Миллионы квадратных метров офисов, технопарков, производственных помещений. По сути дела, в Москве за 11 лет построен еще один большой, огромный, миллионный город", – сказал мэр.

Из объектов, построенных за счет инвесторов, можно выделить, например, стадион футбольного клуба "Спартак", Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках, "Москвариум" на ВДНХ, парк развлечений "Остров Мечты". Также инвесторы построили несколько школ, в том числе общеобразовательную в Коммунарке.

И такая стройка партнерская продолжается. Так, первого сентября школа в поселении Сосенское в ТиНАО примет первых учеников. Это трехэтажное здание, которое рассчитано на 1 300 детей.

Также до конца этого года планируют завершить реставрацию исторической ГЭС-2 на Болотной Набережной. Там откроют выставочные залы, образовательные классы, книжный магазин и актовый зал на 420 мест.

Президент и председатель правления группы строительных компаний Сергей Гордеев рассказал, что инвесторы начали активно инвестировать в такие проекты, потому что это стало выгодно и бизнесу, и городу за счет того, что увеличиваются будущие налоговые платежи и снижается маятниковая миграция.

Проекты комплексного развития территорий по реорганизации бывших промышленных территорий города объединяет программа "Индустриальные кварталы". В нее включены московские промзоны общей площадью около 2 тысяч гектаров. Они не используются по назначению, но перспективны для развития.

Планируется, что инвесторы вложат в программу более 7 триллионов рублей. В результате будет создано примерно 500 тысяч рабочих мест, а город дополнительно получит около 3 триллионов рублей в виде налоговых поступлений.

В настоящее время уже подписаны договоры о комплексном развитии промзон "Кунцево" площадью почти 16 гектар, "Октябрьское поле" площадью 6 гектар, а также два проекта "Коровино". В проекты "Кунцево" и "Октябрьское поле" инвестировано более 100 миллиардов рублей. Об этом – в программе "Москва сегодня".