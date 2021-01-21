"Москва сегодня": Собянин осмотрел ход реконструкции стадиона "Москвич" в Текстильщиках

19:15
В Текстильщиках реконструируют стадион "Москвич". Это первый капитальный ремонт с тех пор, как его построили полвека назад.
Но если раньше это было устаревшее место тренировок, не отвечающее никаким стандартам, то теперь будет современное поле с натуральным газоном и подогревом. Там станет возможным проводить матчи профессиональных футбольных команд. Помимо футбола, также появятся беговые дорожки для легкой атлетики, а под трибунами разместится тир.
Сергей Собянин сообщил, что реконструкция началась в 2019 году и по плану должны закончить в 2022 году. Но он надеется, что до конца этого года все основные работы будут выполнены.
Также мэр сообщил, что в Москве проводится большое спортивное строительство. Построены четыре стадиона международного уровня и семь полей круглогодичного использования с подогревом и соответствующей инфраструктурой.
Еще 4 таких поля собираются открыть в этом и следующем году. Всего в Москве уже почти 1 300 локаций, где можно отработать идеальный пенальти. Около 300 тысяч москвичей регулярно играют в футбол в профессиональных и любительских клубах. И это не считая тех, кто играет в футбол с коллегами или друзьями, арендуя площадки. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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